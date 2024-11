Meteo Policoro, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con la presenza di nubi sparse e occasionali piogge. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina il tempo migliorerà, con schiarite e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio, si prevede un ritorno di piogge leggere, mentre la sera si presenterà con condizioni più stabili, sebbene le nubi rimarranno presenti. La temperatura oscillerà tra i 10,4°C e i 13,4°C, con venti freschi provenienti da nord-ovest.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Policoro sarà interessata da piogge moderate, con una temperatura di circa 10,4°C e una copertura nuvolosa del 99%. La velocità del vento raggiungerà i 27,2 km/h, creando una sensazione di freschezza. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la pioggia diventerà più leggera, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature che saliranno leggermente fino a 10,8°C.

Nella mattina, il tempo inizierà a migliorare, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 21 km/h. Questo clima più mite favorirà una sensazione di maggiore benessere, rendendo la mattina ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno di piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66%. I venti freschi continueranno a soffiare, con raffiche che potranno toccare i 44,7 km/h. Questo potrebbe rendere il pomeriggio un po’ più fresco e umido, quindi è consigliabile portare un ombrello se si prevede di uscire.

Infine, la sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che scenderanno a circa 11,5°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, ma senza precipitazioni significative. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno intorno al 66%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Policoro di Venerdì 15 Novembre mostrano un quadro variabile, con piogge iniziali seguite da schiarite e un clima più fresco nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Sarà quindi opportuno seguire gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +10.8° perc. +10° 1 mm 24.6 NNO max 37.8 Maestrale 78 % 1017 hPa 4 cielo coperto +10.8° perc. +9.9° prob. 60 % 25.7 NNO max 40.8 Maestrale 76 % 1017 hPa 7 nubi sparse +11.2° perc. +10.3° prob. 30 % 21 NO max 35.4 Maestrale 74 % 1018 hPa 10 nubi sparse +13° perc. +12° prob. 35 % 30.4 NNO max 35.7 Maestrale 64 % 1018 hPa 13 nubi sparse +13° perc. +12.1° prob. 13 % 32.3 NNO max 38.4 Maestrale 64 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +12.6° perc. +11.7° 0.29 mm 27.4 NNO max 43.6 Maestrale 65 % 1019 hPa 19 nubi sparse +11.8° perc. +10.8° Assenti 29.3 NO max 47.1 Maestrale 66 % 1019 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +10.5° Assenti 27.4 NO max 48.1 Maestrale 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.