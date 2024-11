Meteo Policoro, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma nel corso della mattinata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C durante le prime ore, per poi salire fino a raggiungere i 18,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno, con una temperatura che oscillerà tra 14,3°C e 12,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 70%. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1028 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse. Le temperature si alzeranno progressivamente, partendo da 13°C fino a raggiungere i 18,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, toccando il 67% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7 km/h, con direzione variabile tra Nord e Est.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con un leggero calo verso le ore serali. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 7,5 km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Si prevede che il clima rimarrà simile anche nei giorni successivi, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 4.8 NO max 4.7 Maestrale 81 % 1028 hPa 4 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 7 NO max 7.8 Maestrale 85 % 1027 hPa 7 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° Assenti 6.7 NO max 7.8 Maestrale 77 % 1028 hPa 10 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 4.6 ENE max 4.6 Grecale 62 % 1028 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° Assenti 7.5 ESE max 6 Scirocco 57 % 1027 hPa 16 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 4.2 SO max 4.9 Libeccio 66 % 1027 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° Assenti 3.3 NNO max 4.4 Maestrale 65 % 1027 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 7.4 NO max 8 Maestrale 70 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:40

