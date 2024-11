Meteo Pomigliano d’Arco, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 16,5°C. La presenza di nuvolosità e precipitazioni influenzerà notevolmente le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa, pari a 12,1°C. La velocità del vento sarà di circa 12,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 21,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e si registreranno precipitazioni di circa 1,43 mm.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti, continuando a presentare cielo coperto e piogge leggere. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 16,4°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 6,9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 80%, e non si prevedono significative variazioni nelle precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a essere caratterizzata da cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C, con una percezione di temperatura leggermente inferiore. Il vento si presenterà debole, con velocità di circa 1,7 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa.

La sera porterà un aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera prevista. Le temperature scenderanno a circa 13,3°C, con una percezione di 12,6°C. Il vento si farà sentire con una velocità di 6,5 km/h, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. Le precipitazioni nel corso della sera si attesteranno attorno ai 1,12 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani potrebbero esserci ulteriori variazioni, con un possibile miglioramento solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.5° perc. +12° 1.27 mm 10.5 NE max 17.1 Grecale 84 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 57 % 9.3 NE max 15.5 Grecale 79 % 1017 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 6.7 NE max 11.1 Grecale 77 % 1018 hPa 10 nubi sparse +15.7° perc. +15° Assenti 2.6 ENE max 4.8 Grecale 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +15.8° prob. 5 % 1.7 NO max 4.1 Maestrale 59 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° prob. 10 % 2.3 O max 4.2 Ponente 62 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.3° perc. +13.7° 0.77 mm 6.5 NO max 8.5 Maestrale 72 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +13.2° perc. +12.5° 0.15 mm 6.2 N max 9.8 Tramontana 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:42

