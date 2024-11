Meteo Pomigliano d’Arco, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Pomigliano d’Arco si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il picco nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 16,8°C al mattino e i 23°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, si registreranno poche nuvole con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un pomeriggio più nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C.

Nel pomeriggio, le nubi sparse diventeranno più dense, con una copertura che raggiungerà l’81%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C. La velocità del vento si intensificherà, ma rimarrà comunque contenuta, rendendo la giornata nel complesso gradevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà coperto per gran parte del tempo. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La presenza di umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 52%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che continuerà a caratterizzare il clima locale. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, nonostante la presenza di nuvole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.8° perc. +17.1° Assenti 2.3 NNE max 3.2 Grecale 57 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.3° Assenti 2.4 NNE max 3.4 Grecale 58 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.8° perc. +17° Assenti 2.8 NNE max 3.6 Grecale 54 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.3° perc. +20.6° Assenti 3.5 ONO max 2.4 Maestrale 44 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23° perc. +22.3° Assenti 6.4 ONO max 6.6 Maestrale 37 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° Assenti 8.4 ONO max 10 Maestrale 44 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19° Assenti 4.5 NNO max 6 Maestrale 52 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +17.8° Assenti 4.2 NE max 5.1 Grecale 50 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:54

