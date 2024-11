Meteo Pompei, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pompei per Domenica 10 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata con nubi sparse durante la notte, che si trasformeranno in un cielo sereno già dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, Pompei registrerà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 78%, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 16,5°C alle 03:00.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente sereno. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 20,4°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,7 km/h e i 5,7 km/h, sempre da Est – Nord Est. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 42% alle 12:00, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,9°C alle 13:00, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 4-10%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà tra il 41% e il 49%, rendendo l’aria piuttosto secca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 17,7°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Est – Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con un cielo sereno e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli, rendendo possibile godere di un clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.1° perc. +16.4° prob. 4 % 4.2 ENE max 4.6 Grecale 59 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 5.4 ENE max 6.4 Grecale 64 % 1020 hPa 7 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 5.4 ENE max 6.4 Grecale 65 % 1020 hPa 10 cielo sereno +19.6° perc. +18.8° Assenti 2.7 ENE max 4.6 Grecale 46 % 1019 hPa 13 cielo sereno +20.9° perc. +20.1° Assenti 4.2 OSO max 6.6 Libeccio 41 % 1017 hPa 16 cielo sereno +19.3° perc. +18.5° Assenti 1.4 S max 5.1 Ostro 49 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 4 ENE max 5.9 Grecale 49 % 1019 hPa 22 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 5.5 NE max 7.1 Grecale 54 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:45

