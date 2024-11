Meteo Pompei, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22,1°C durante la giornata. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere il clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C, con cielo sereno e una copertura nuvolosa minima. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud, con velocità che non supereranno i 2,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, creando un’atmosfera fresca ma confortevole.

Durante la mattina, il clima rimarrà stabile, con temperature che saliranno fino a 21,7°C entro le ore centrali della mattinata. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 44% alle ore 12:00. Le condizioni di previsione del tempo suggeriranno una giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 22,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, senza alcuna previsione di pioggia. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che raggiungeranno i 9,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 47%, mantenendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da nubi sparse a cielo coperto, con una percentuale di copertura che arriverà fino al 95%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. I venti si attenueranno, mantenendosi sotto i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei di Lunedì 4 Novembre si presenteranno favorevoli, con un clima mite e sereno durante la maggior parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per godere delle bellezze storiche e culturali di Pompei.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.1° perc. +17.4° Assenti 0.6 N max 1.6 Tramontana 57 % 1024 hPa 4 cielo sereno +17.3° perc. +16.8° Assenti 1.6 NNE max 1.9 Grecale 62 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° Assenti 2.6 NE max 3 Grecale 59 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.5° Assenti 3.9 ONO max 3.7 Maestrale 46 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.1° perc. +21.5° Assenti 8.5 O max 6.9 Ponente 44 % 1023 hPa 16 poche nuvole +20.1° perc. +19.6° Assenti 7.5 O max 8 Ponente 58 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 2.3 ONO max 2.3 Maestrale 63 % 1024 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 1.4 S max 1.9 Ostro 66 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:51

