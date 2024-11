Meteo Pompei, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Pompei si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso. Le previsioni meteo indicano che il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con una leggera attenuazione delle nuvole nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,4°C e +16,2°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75-79%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai +14,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 75%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +15,3°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, la copertura nuvolosa sarà totale, mantenendo un’alta umidità. Il vento si presenterà come una leggera brezza, con velocità che varieranno tra 5 e 7 km/h.

Il pomeriggio continuerà a mantenere le stesse condizioni meteo, con temperature che toccheranno il picco di +16,2°C alle 14:00. La nuvolosità rimarrà elevata, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà attorno al 75-76%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +15°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità che si attesterà attorno all’81%. Il vento continuerà a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che, a partire da mercoledì, ci sarà un graduale miglioramento, con una possibile diminuzione della nuvolosità e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata di nuvole e freschezza.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° prob. 4 % 3.9 S max 4.8 Ostro 72 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 8 % 5.2 SSE max 6.3 Scirocco 75 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° prob. 4 % 6.1 SE max 7.7 Scirocco 76 % 1025 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° prob. 8 % 5.7 SE max 6.7 Scirocco 76 % 1024 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 20 % 4.9 SE max 5.6 Scirocco 76 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 20 % 5.1 SE max 6 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 20 % 4.5 SE max 4.5 Scirocco 79 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14.8° prob. 16 % 4.7 ESE max 4.5 Scirocco 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

