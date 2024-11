Meteo Pompei, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Pompei indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registrerà un cielo coperto, ma già dalle prime ore del mattino il sole farà capolino, portando a un aumento delle temperature. La copertura nuvolosa sarà minima, e i venti si presenteranno leggeri, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una temperatura di +17,7°C e un’umidità del 61%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e alle 01:00 si passerà a un cielo sereno, con una leggera diminuzione della temperatura a +17,4°C. Questa tendenza continuerà fino all’alba, quando si registreranno valori di +16,4°C alle 06:00, sempre con cielo sereno e umidità in calo.

Durante la mattina, il sole dominerà il cielo, e le temperature saliranno rapidamente. Alle 09:00, si raggiungerà +19,9°C, mentre alle 12:00 si toccherà il picco di +21,9°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 36% e il 42%, e i venti saranno leggeri, con velocità intorno ai 5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Alle 15:00, si registrerà una temperatura di +20,8°C, con una leggera brezza che renderà l’aria ancora più gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Alle 20:00, la temperatura sarà di +18,8°C, e il cielo rimarrà sereno. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 22°C, rendendo il clima particolarmente favorevole. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 2.4 NNE max 2.3 Grecale 60 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.7° perc. +16° Assenti 3.7 NE max 3.4 Grecale 58 % 1025 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +16.5° Assenti 3.2 ENE max 3.5 Grecale 52 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20.1° Assenti 0.7 O max 2.3 Ponente 39 % 1026 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21° Assenti 6.6 OSO max 5 Libeccio 37 % 1025 hPa 16 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° Assenti 5.2 OSO max 5.4 Libeccio 47 % 1026 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.4° Assenti 2 E max 3 Levante 51 % 1027 hPa 22 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° Assenti 3.6 ENE max 3.9 Grecale 55 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:49

