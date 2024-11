Meteo Pompei, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati meteorologici suggeriscono un clima fresco, con temperature che si manterranno intorno ai 16°C durante il giorno e una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle prime ore del giorno.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 47,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’83%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’83%.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno a tratti. Le temperature si manterranno tra i 16,7°C e i 17,7°C, con venti che continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 25-28 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno l’87%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno superare i 2 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo tenderà a stabilizzarsi, con una diminuzione delle piogge e un passaggio a cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 16,4°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra i 17 e i 20 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°C. I venti saranno più deboli, con velocità che non supereranno i 12 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, e l’umidità inizierà a scendere, portando a un clima più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e nuvole, ci si aspetta un weekend con cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, chiunque abbia in programma attività all’aperto potrà approfittare di un clima più clemente nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.8 mm 25.7 OSO max 44.5 Libeccio 81 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.87 mm 22.3 OSO max 37.1 Libeccio 86 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.8 mm 22.4 OSO max 37.8 Libeccio 84 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +17.6° perc. +17.6° 1.42 mm 28.7 OSO max 51.7 Libeccio 85 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +16.9° perc. +16.4° 0.19 mm 27.3 O max 43.3 Ponente 67 % 1005 hPa 16 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° prob. 24 % 17.4 ONO max 29.6 Maestrale 62 % 1007 hPa 19 poche nuvole +14.6° perc. +13.6° prob. 8 % 6.7 ONO max 10.4 Maestrale 57 % 1010 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.2° Assenti 14 ONO max 26 Maestrale 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:37

