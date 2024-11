Meteo Pontassieve, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alla notte. Durante le prime ore, il cielo si presenterà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 14,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da Nord Est, con velocità che varieranno tra i 6,9 km/h e i 10 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 7°C, con una percezione termica leggermente inferiore. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa. Con il passare delle ore, si passerà a condizioni di nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma già dalle 08:00 si inizieranno a vedere sprazzi di sole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,7°C entro le 10:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 59% entro le 11:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, favorendo un riscaldamento che porterà le temperature a toccare i 14,2°C alle 13:00. La sensazione di calore sarà accentuata dalla bassa umidità, che si attesterà attorno al 52%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità comprese tra i 7,3 km/h e i 8,2 km/h. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili, intorno ai 1021 hPa.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 6,3°C alle 21:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 90%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una brezza che accompagnerà il calar della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontassieve indicano una giornata di Mercoledì 13 Novembre all’insegna del bel tempo, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una giornata all’insegna del sole e del clima mite.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.6° perc. +4.7° Assenti 9.4 NE max 14.4 Grecale 88 % 1023 hPa 5 nubi sparse +6.1° perc. +4.3° Assenti 8.6 NE max 12.4 Grecale 90 % 1023 hPa 8 nubi sparse +9.5° perc. +8.4° Assenti 8 NE max 12.9 Grecale 75 % 1023 hPa 11 nubi sparse +13.6° perc. +12.5° Assenti 8.1 NE max 11.3 Grecale 54 % 1022 hPa 14 cielo sereno +13.6° perc. +12.5° Assenti 8.1 NE max 9.2 Grecale 55 % 1021 hPa 17 cielo sereno +7.9° perc. +6.7° Assenti 7.4 ENE max 8.2 Grecale 82 % 1021 hPa 20 cielo sereno +6.6° perc. +5.3° Assenti 6.9 NE max 7.4 Grecale 87 % 1022 hPa 23 nubi sparse +6.5° perc. +5.4° Assenti 6.2 NE max 6.4 Grecale 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:48

