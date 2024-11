Meteo Pontassieve, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da una variabilità nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto già dalle prime ore del giorno.

Nel dettaglio, durante la notte (dalle 00:00 alle 05:00), le temperature si manterranno tra 12°C e 13°C, con una leggera brezza proveniente da est. La mattina (dalle 06:00 alle 12:00) porterà un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 68% e il 82%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 0,6 km/h e 4,4 km/h.

Nel pomeriggio (dalle 13:00 alle 17:00), ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 34% al 55%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre il vento potrà raggiungere velocità di 5,1 km/h.

La sera (dalle 18:00 alle 23:00) si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’87%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontassieve nei prossimi giorni evidenziano una tendenza a mantenere condizioni di instabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, in quanto il clima potrebbe riservare sorprese nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 3.2 E max 3.1 Levante 78 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 3.1 E max 2.8 Levante 82 % 1023 hPa 8 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 0.6 SE max 1.5 Scirocco 68 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20.7° perc. +20.1° Assenti 3.8 O max 2.3 Ponente 49 % 1023 hPa 14 poche nuvole +20.5° perc. +20° Assenti 4.1 O max 2.7 Ponente 50 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 3.7 ENE max 3.3 Grecale 73 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 5.5 ENE max 4.9 Grecale 79 % 1024 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 7.1 ENE max 6.4 Grecale 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:59

