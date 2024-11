Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano di Giovedì 7 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole aumenterà gradualmente, portando a una copertura totale nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 1,1 km/h e i 10,6 km/h, prevalentemente da est e nord-est.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1028 hPa. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 19,8°C entro le 9:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,3°C alle 18:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 5%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68% verso sera. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, con un cielo prevalentemente coperto. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 10 ENE max 11.6 Grecale 75 % 1028 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° prob. 1 % 10.4 NE max 12.3 Grecale 76 % 1028 hPa 7 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 9.6 NE max 12 Grecale 69 % 1028 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +20.3° prob. 1 % 1.9 SE max 3.9 Scirocco 45 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.4° prob. 3 % 5 SO max 4.8 Libeccio 46 % 1027 hPa 16 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° prob. 1 % 1.1 NNE max 3.7 Grecale 57 % 1026 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° prob. 5 % 7.9 ENE max 8 Grecale 68 % 1027 hPa 22 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 5 % 10.3 NE max 11.8 Grecale 74 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:47

