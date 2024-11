Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione percepita a causa dell’umidità elevata e del vento moderato proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% del cielo coperto da nubi.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con cielo ancora coperto e piogge leggere che si alterneranno a momenti di tregua. Le temperature si attesteranno intorno ai 12-13°C, mentre l’umidità rimarrà alta, oscillando tra l’80% e l’83%. La velocità del vento si manterrà sui 17 km/h, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore.

Nel pomeriggio, si prevede che le piogge continuino a cadere, sebbene con intensità leggera. Le temperature raggiungeranno un massimo di 13,2°C, ma la percezione termica sarà inferiore a causa dell’umidità e del vento. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, con il cielo sempre coperto. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,25 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,9°C. Le piogge si intensificheranno, con piogge moderate che potrebbero portare a accumuli significativi. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 89%, mentre il vento si manterrà moderato.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pontecagnano Faiano non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni di maltempo persistente, con temperature fresche e un alto tasso di umidità. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.9° perc. +11.2° 0.6 mm 16.4 NE max 24.2 Grecale 79 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.9° perc. +11.2° 0.32 mm 19 NE max 26.7 Grecale 81 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° prob. 38 % 17.9 NE max 24.4 Grecale 80 % 1020 hPa 10 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 37 % 15.8 NE max 21.8 Grecale 78 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +13° perc. +12.5° 0.12 mm 12.9 NE max 17.8 Grecale 81 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +13° perc. +12.5° 0.32 mm 12.2 NE max 15.9 Grecale 84 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +13.1° perc. +12.7° 0.76 mm 9.8 NE max 12.3 Grecale 86 % 1019 hPa 22 pioggia moderata +13° perc. +12.7° 1.13 mm 12 NNE max 14.8 Grecale 89 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.