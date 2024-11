Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con nubi sparse che accompagneranno gli abitanti durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 18,5°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 50%, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 5%.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17,9°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 45% e il 65%, mentre l’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità moderata.

Il pomeriggio porterà temperature massime di circa 18,5°C alle 12:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori attorno al 42%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una brezza leggera che accompagnerà le attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo possibile godere di un clima gradevole anche nei giorni successivi. Gli abitanti potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, senza preoccuparsi di maltempo imminente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° prob. 2 % 4 ENE max 4 Grecale 88 % 1024 hPa 4 nubi sparse +14° perc. +13.8° prob. 2 % 3.7 ENE max 4 Grecale 89 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° prob. 11 % 3.7 ENE max 4.4 Grecale 89 % 1024 hPa 10 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° prob. 9 % 4.1 SO max 5.4 Libeccio 73 % 1024 hPa 13 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 8 % 7.1 SO max 8.6 Libeccio 73 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16° perc. +15.9° prob. 6 % 3.8 SO max 5.1 Libeccio 88 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° prob. 1 % 1.7 SSE max 4.8 Scirocco 90 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +15° prob. 3 % 2.7 SE max 4.2 Scirocco 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:34

