Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,1°C. Con l’avanzare della mattina, si prevede un progressivo miglioramento, con un cielo che si manterrà prevalentemente sereno e temperature che raggiungeranno i 21,4°C nel tardo mattino.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo mostrano un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 10%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21,4°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si aggireranno attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, provenienti principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 62% e il 75% durante la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, arrivando a circa 16,8°C entro le ore serali. La sera si prevede tranquilla, con un cielo ancora sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano di Sabato 9 Novembre si prospettano favorevoli, con un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero leggermente diminuire, ma senza significative variazioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa stabilità per godere di attività all’aperto, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.9° perc. +14.4° Assenti 10.2 NE max 11.6 Grecale 75 % 1025 hPa 4 poche nuvole +14.3° perc. +13.7° Assenti 10.3 NE max 11.6 Grecale 74 % 1025 hPa 7 poche nuvole +15.4° perc. +14.7° Assenti 10.1 NE max 13.2 Grecale 65 % 1025 hPa 10 poche nuvole +20.6° perc. +19.7° Assenti 5.3 ENE max 7.8 Grecale 41 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° Assenti 5.3 SO max 7.6 Libeccio 43 % 1021 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 1.3 NNE max 5.5 Grecale 59 % 1021 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15.1° Assenti 10 NE max 10.8 Grecale 67 % 1022 hPa 22 cielo sereno +14.6° perc. +14° Assenti 11.6 NE max 14.4 Grecale 73 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:45

