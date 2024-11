Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 16,1°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che si manterrà sopra il 90% per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno tra 15,1°C e 16,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,7 km/h e i 9 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,2°C entro le 11:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che scenderanno fino a 1,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire, con un picco di 20,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una leggera brezza che accompagnerà il calo termico. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58% verso le 15:00. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti, garantendo una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,1°C. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 57%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima fresco e umido, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature che non scenderanno drasticamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° prob. 18 % 7.7 ENE max 8.1 Grecale 72 % 1027 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.5° prob. 18 % 8 ENE max 9.1 Grecale 72 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° prob. 12 % 6.8 ENE max 8.7 Grecale 69 % 1027 hPa 10 cielo coperto +20.8° perc. +20.3° prob. 14 % 1.3 ESE max 3.3 Scirocco 51 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20.4° Assenti 5 SO max 5.4 Libeccio 52 % 1025 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 0.4 N max 4.6 Tramontana 63 % 1026 hPa 19 nubi sparse +16.6° perc. +16.1° Assenti 8.1 NE max 8.4 Grecale 68 % 1026 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 10.1 NE max 11.7 Grecale 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:46

