Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

Lunedì 11 Novembre si prevede un inizio di settimana con cielo sereno e temperature intorno ai +13,4°C nella notte, che saliranno fino a +19,4°C in mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, mentre il vento sarà moderato, con velocità di 12,6 km/h. Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, ma in serata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa fino al 58% e a un abbassamento delle temperature a +12,8°C. Martedì 12 Novembre porterà piogge e cieli coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai +12°C e umidità in aumento. Mercoledì 13 Novembre si prevede forte pioggia, mentre Giovedì 14 Novembre il tempo sarà parzialmente nuvoloso.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,4°C, con una temperatura percepita di +12,6°C. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,9 km/h. L’umidità sarà al 73% e la pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a +19,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, e la velocità del vento si ridurrà a 7,1 km/h. L’umidità scenderà al 39%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. Anche in questo caso, il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 46%.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, portando la copertura nuvolosa al 58%. Le temperature scenderanno a +12,8°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +12,1°C. La velocità del vento sarà di 14,9 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 19 km/h. L’umidità aumenterà al 75% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,2°C, con una temperatura percepita di +11,6°C. La velocità del vento sarà di 14,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,6 km/h. L’umidità sarà al 78% e la pressione atmosferica si manterrà a 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,7°C alle 07:00, con una temperatura percepita di +11,9°C. La velocità del vento sarà di 14,7 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 20,5 km/h. L’umidità salirà al 72%.

Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere che porteranno a una temperatura di +12,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento aumenterà a 19,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’75%.

Nella sera, le piogge continueranno, con temperature che scenderanno a +12,6°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 17,5 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 24,8 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’83%.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, si prevede forte pioggia con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,8°C, con una temperatura percepita di +11,4°C. La velocità del vento sarà di 16,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 23,7 km/h. L’umidità sarà al 90% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017 hPa.

Durante la mattina, le piogge moderate continueranno, con temperature che saliranno a +12,8°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento sarà di 15,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 92%.

Nel pomeriggio, le piogge si manterranno moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento sarà di 14,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +13,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 13,8 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 19 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’85%.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,9°C, con una temperatura percepita di +12,5°C. La velocità del vento sarà di 10,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,5 km/h. L’umidità sarà al 86% e la pressione atmosferica si manterrà a 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +14,6°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 34%, e la velocità del vento sarà di 9,9 km/h. L’umidità scenderà al 74%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile con temperature che si attesteranno intorno ai +12,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 36%, e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 82%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno a +12,8°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 13,8 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 19 km/h. L’umidità aumenterà al 85%.

In conclusione, i prossimi giorni porteranno un alternarsi di condizioni meteo, con un inizio di settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, seguito da un peggioramento con piogge e cieli coperti. Si consiglia di prepararsi a condizioni variabili, specialmente a partire da Martedì.

