Meteo Pontedera, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,4°C e i 18°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità comprese tra 3,9 km/h e 8,5 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che scenderà fino a 10,2°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 99%. I venti saranno leggeri, mantenendosi attorno ai 7,7 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che permetteranno un aumento della temperatura fino a 17,6°C entro le ore centrali. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi attorno al 58%. I venti continueranno a soffiare debolmente, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,4°C. L’umidità risalirà fino al 90%, mentre i venti rimarranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 10,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,2°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con umidità elevata e venti leggeri. Non si prevedono cambiamenti sostanziali nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.1° perc. +9.2° Assenti 7.5 ENE max 7.4 Grecale 77 % 1028 hPa 5 cielo coperto +9.7° perc. +8.7° Assenti 7.8 ENE max 7.9 Grecale 79 % 1028 hPa 8 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° Assenti 7.7 E max 10.5 Levante 75 % 1029 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 7.7 E max 10.2 Levante 60 % 1028 hPa 14 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° Assenti 6 E max 10.5 Levante 61 % 1027 hPa 17 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 6.1 NE max 6.2 Grecale 72 % 1027 hPa 20 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 7.7 ENE max 7.6 Grecale 81 % 1028 hPa 23 nubi sparse +10.8° perc. +10° Assenti 7.6 ENE max 7.4 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:57

