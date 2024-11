Meteo Pordenone, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,5°C e 7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La brezza leggera proveniente da nord accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità su livelli elevati, intorno all’82%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere circa 12,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 90% e il 94%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, favorendo una sensazione di freschezza nonostante le temperature relativamente miti.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 10,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 66%. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 3,7 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 8,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, mantenendo il cielo completamente coperto. L’umidità si attesterà intorno al 65%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pordenone nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un costante aumento dell’umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. La situazione meteo suggerisce di prepararsi a giornate grigie, ma con temperature che, seppur fresche, non saranno particolarmente rigide.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.6° perc. +5.4° Assenti 6.9 N max 6.8 Tramontana 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +5.7° Assenti 7.1 NNE max 6.9 Grecale 75 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.7° perc. +6.4° Assenti 7.4 NNE max 7.2 Grecale 70 % 1014 hPa 10 cielo coperto +11.8° perc. +10.5° Assenti 4.4 NE max 7.7 Grecale 55 % 1015 hPa 13 cielo coperto +12.8° perc. +11.6° Assenti 1.4 E max 3.6 Levante 55 % 1013 hPa 16 cielo coperto +10.2° perc. +9° Assenti 1.9 NNO max 2.4 Maestrale 66 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.3° perc. +8.7° Assenti 5.9 N max 5.5 Tramontana 65 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.8° perc. +8.3° Assenti 5.4 NNE max 5.5 Grecale 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:32

