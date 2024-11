Meteo Pordenone, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e una serata prevalentemente coperta. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 11,4°C nel primo pomeriggio. La presenza di vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, specialmente nella sera, quando si registrerà una copertura nuvolosa totale.

Nella notte, Pordenone si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La mattina proseguirà con condizioni simili, mantenendo un cielo sereno e temperature in lieve aumento, fino a raggiungere i 10,2°C intorno alle 10:00. Durante la mattina, il vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord e Nord Est, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 3,9 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Il cielo passerà da sereno a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 78% entro le 18:00. La temperatura percepita potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’umidità, che si attesterà intorno al 66%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 7,7°C nella tarda serata, mantenendo un’umidità elevata. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, con intensità che non supererà i 6,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pordenone mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni di cielo variabile, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.3° perc. +5.6° Assenti 5 NNE max 5.5 Grecale 66 % 1025 hPa 4 cielo sereno +5.7° perc. +5.7° Assenti 3.9 NNE max 4.3 Grecale 66 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° Assenti 2.9 NNE max 3.4 Grecale 66 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.2° perc. +8.6° Assenti 3.3 ESE max 3.2 Scirocco 54 % 1025 hPa 13 nubi sparse +11.4° perc. +10° Assenti 2.5 S max 2.2 Ostro 53 % 1023 hPa 16 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.4 NNE max 2.7 Grecale 65 % 1022 hPa 19 cielo coperto +8.6° perc. +8° Assenti 5.3 NNE max 5.2 Grecale 66 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7° Assenti 5.6 NE max 6 Grecale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:37

