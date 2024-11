Meteo Pordenone, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, si registreranno poche nuvole con temperature che si attesteranno intorno a +13,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 22%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. I venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di circa 5,5 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i +19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori tra il 4% e l’8%. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 55%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 1,5 km/h e 5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento delle nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente fino a +16,1°C alle 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 50%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 71%. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo velocità di circa 6,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +14,2°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 52%, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pordenone nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della nuvolosità. Le condizioni meteo non prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, soprattutto per la settimana successiva, quando si potrebbero verificare variazioni più marcate.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Pordenone

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° Assenti 4.8 NNE max 5.2 Grecale 88 % 1023 hPa 4 poche nuvole +12.9° perc. +12.4° Assenti 3.9 NNE max 4.1 Grecale 85 % 1022 hPa 7 cielo sereno +13.7° perc. +13.1° Assenti 5 NNE max 5.3 Grecale 78 % 1023 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 1.5 ENE max 3 Grecale 61 % 1023 hPa 13 nubi sparse +19.9° perc. +19.3° Assenti 2 SSO max 1.4 Libeccio 54 % 1022 hPa 16 nubi sparse +16.6° perc. +16.1° Assenti 4 ONO max 4.1 Maestrale 69 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 7 NNE max 6.7 Grecale 69 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 6.1 NE max 6.6 Grecale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:50

