Meteo Portici, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Portici di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 21,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si aggireranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La mattina inizierà con nubi sparse, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 20°C intorno alle 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, con valori che toccheranno il 70% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’88%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 21,9°C, mentre il vento si farà sentire con una brezza leggera. Non si prevedono piogge, ma l’atmosfera potrà risultare umida. La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Portici mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una possibile ripresa di sole nei giorni successivi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile peggioramento nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.5° perc. +18° Assenti 3 NNO max 4.1 Maestrale 61 % 1023 hPa 4 poche nuvole +17.8° perc. +17.2° Assenti 3.1 NNO max 4.2 Maestrale 63 % 1022 hPa 7 poche nuvole +18.2° perc. +17.6° Assenti 3.4 N max 3.8 Tramontana 59 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +20.1° Assenti 4.1 ONO max 3.2 Maestrale 50 % 1022 hPa 13 nubi sparse +21.9° perc. +21.3° Assenti 8.7 ONO max 8.1 Maestrale 44 % 1021 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.1° Assenti 10.6 ONO max 11.4 Maestrale 50 % 1021 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 6.9 NNO max 7.7 Maestrale 54 % 1022 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° Assenti 3.7 NNE max 4.1 Grecale 53 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:54

