Meteo Porto Torres, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Porto Torres indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido.

Nella mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo circa 19°C intorno a mezzogiorno. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 5 e i 11 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Est. L’umidità si attesterà attorno al 47-55%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 17-19°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 60-70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli si manterranno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per eventuali passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il bel tempo continui, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 11.1 ESE max 11.7 Scirocco 67 % 1027 hPa 5 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 11.2 ESE max 11.4 Scirocco 70 % 1026 hPa 8 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 10.3 ESE max 12.2 Scirocco 62 % 1026 hPa 11 cielo sereno +18.5° perc. +17.7° Assenti 7.1 ESE max 9.5 Scirocco 48 % 1024 hPa 14 cielo sereno +18.9° perc. +18.2° Assenti 5.7 NE max 9 Grecale 52 % 1022 hPa 17 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 8.6 E max 7.9 Levante 70 % 1022 hPa 20 cielo sereno +15.3° perc. +14.7° Assenti 10 SE max 10 Scirocco 69 % 1022 hPa 23 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° Assenti 9.8 S max 13.7 Ostro 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 17:00

