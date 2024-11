Meteo Porto Torres, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Porto Torres si preannuncia un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un alternarsi di piogge leggere e momenti di sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 18°C, con picchi massimi e minimi che non scenderanno sotto i 15°C. La presenza di nuvole e pioggia leggera sarà accompagnata da venti sostenuti provenienti da Ovest, che potrebbero rendere la sensazione di freddo più intensa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 23%, mentre la velocità del vento raggiungerà i 20,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà di nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 17,9°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 9%, ma la situazione cambierà rapidamente. Infatti, a partire dalle 10:00, si attenderanno piogge leggere che continueranno fino a metà pomeriggio. Durante queste ore, la temperatura percepita sarà di circa 18,6°C, con venti che soffieranno a 25-30 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una diminuzione della copertura nuvolosa, con un ritorno a condizioni di cielo sereno verso le 15:00. Tuttavia, prima di questo miglioramento, si registreranno ancora piogge leggere fino alle 14:00, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 18°C, mentre il vento continuerà a mantenere una certa intensità.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, ma senza portare precipitazioni significative. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, creando una leggera frescura.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un possibile ritorno di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si attenderanno condizioni simili, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno comunque tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 20.9 O max 27 Ponente 73 % 1016 hPa 5 poche nuvole +15.3° perc. +14.9° Assenti 19.2 O max 24.4 Ponente 76 % 1016 hPa 8 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 13 % 18.2 O max 26.4 Ponente 71 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.31 mm 27.9 O max 38.5 Ponente 71 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +18.7° perc. +18.6° 0.29 mm 30.3 O max 39.6 Ponente 73 % 1014 hPa 17 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° prob. 61 % 26 ONO max 37.6 Maestrale 75 % 1015 hPa 20 pioggia leggera +16.7° perc. +16.5° 0.12 mm 22 O max 33 Ponente 80 % 1015 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 39 % 24.8 O max 35.4 Ponente 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.