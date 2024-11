Meteo Porto Torres, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Porto Torres indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno e poche nuvole, mentre nel corso della mattina il cielo si coprirà progressivamente. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C e 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), le temperature varieranno da 14,8°C a 15,1°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 11% e il 23%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,2 km/h e i 10,4 km/h, proveniente principalmente da sud. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi intorno all’1% fino al 15%.

Durante la mattina (06:00 – 12:00), il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98% entro le 12:00. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 17°C. Anche in questa fascia oraria, il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra i 5,1 km/h e i 9,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, con umidità che varierà dal 75% all’80%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno tra i 15,5°C e i 17,4°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che scenderà fino a 6,7 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,8°C. La velocità del vento sarà molto debole, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 74%. La probabilità di pioggia continuerà a essere assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Porto Torres indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della copertura nuvolosa. I giorni successivi potrebbero portare a un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma per ora il cielo coperto continuerà a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° prob. 15 % 9 S max 11.2 Ostro 77 % 1021 hPa 5 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° prob. 3 % 7.2 S max 8.3 Ostro 79 % 1021 hPa 8 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 10 % 5.1 SSO max 7.6 Libeccio 78 % 1022 hPa 11 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 6 % 7.6 O max 10.3 Ponente 77 % 1022 hPa 14 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° Assenti 9.4 NO max 9.4 Maestrale 65 % 1022 hPa 17 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 6.7 ONO max 7.8 Maestrale 67 % 1023 hPa 20 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 4.9 O max 7.2 Ponente 70 % 1024 hPa 23 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° Assenti 5 ONO max 7.9 Maestrale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.