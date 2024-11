Meteo Potenza, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Lunedì 18 Novembre a Potenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si assisterà a una copertura nuvolosa variabile, mentre nella mattina si registreranno schiarite che favoriranno un aumento delle temperature. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una leggera probabilità di pioggia. La sera porterà un ritorno a condizioni più stabili, sebbene le nuvole rimarranno presenti.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5,8°C con una percezione di 4,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, e il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 8 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 10,6°C entro le 08:00. In questa fascia oraria, la copertura nuvolosa scenderà al 19%, favorendo un clima più gradevole.

Nella mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 14,6°C alle 11:00. Durante questa fase, il cielo si presenterà per lo più sereno, con poche nuvole e una diminuzione dell’umidità, che si attesterà intorno al 58%. Tuttavia, nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi attorno ai 10°C nel tardo pomeriggio.

La sera si prevede che le temperature si aggireranno intorno ai 8,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si registreranno precipitazioni significative. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano una giornata variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.4° perc. +4.8° Assenti 7.8 SO max 8.4 Libeccio 91 % 1016 hPa 4 nubi sparse +6.4° perc. +4.6° Assenti 8.7 SO max 7.9 Libeccio 93 % 1015 hPa 7 poche nuvole +8° perc. +6.8° Assenti 7.5 SO max 8.7 Libeccio 90 % 1015 hPa 10 poche nuvole +13.8° perc. +12.8° Assenti 8.6 OSO max 12.7 Libeccio 61 % 1014 hPa 13 cielo coperto +13.4° perc. +12.5° prob. 4 % 7.1 OSO max 11.6 Libeccio 66 % 1013 hPa 16 cielo coperto +10.1° perc. +9.4° prob. 8 % 6.9 SO max 6.7 Libeccio 85 % 1014 hPa 19 nubi sparse +9.3° perc. +8.3° Assenti 7.8 SO max 7.5 Libeccio 91 % 1015 hPa 22 nubi sparse +8.5° perc. +7.1° Assenti 9 SO max 8.5 Libeccio 95 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:34

