Meteo Potenza, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Potenza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e variabile. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Con l’avanzare della giornata, si prevede un miglioramento con la presenza di nubi sparse e un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17,3°C nel pomeriggio. La sera porterà un cielo sereno, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 8,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto entro le prime ore del mattino, con temperature che scenderanno fino a 7,5°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,6 km/h, proveniente da Est-Sud Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 08:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,6°C alle 07:00 e i 13°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con un cielo prevalentemente sereno e temperature che toccheranno il picco di 17,3°C intorno alle 12:00 e alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un’atmosfera più gradevole. La velocità del vento varierà tra i 8,6 km/h e i 9,2 km/h, sempre da Est-Nord Est.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 8,3°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un clima tranquillo e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Potenza mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco, soprattutto nelle ore serali e notturne, mentre durante il giorno si potranno godere momenti di sole e temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.4 E max 3.4 Levante 74 % 1026 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.5 ESE max 4.2 Scirocco 79 % 1026 hPa 7 cielo coperto +10.6° perc. +9.5° Assenti 4 ESE max 4.8 Scirocco 68 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +14.9° Assenti 6.4 ENE max 5.8 Grecale 47 % 1027 hPa 13 nubi sparse +17.3° perc. +16.1° Assenti 8.6 ENE max 6.5 Grecale 41 % 1026 hPa 16 nubi sparse +11.8° perc. +10.7° Assenti 6.4 ENE max 6.3 Grecale 64 % 1027 hPa 19 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.7 ENE max 3.8 Grecale 82 % 1028 hPa 22 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.5 ESE max 4.1 Scirocco 85 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.