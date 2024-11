Meteo Pozzuoli, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 17 Novembre, Pozzuoli si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da ovest, con intensità variabile. L’umidità si attesterà intorno al 65%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo a Pozzuoli saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti leggeri da nord-nord ovest garantiranno una piacevole frescura. L’umidità si manterrà attorno al 54%, favorendo un clima secco e confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da sud-sud ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 59%. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con un’ottima visibilità e assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo nel meteo. Le nubi inizieranno a farsi più presenti, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 94%, e i venti, pur rimanendo leggeri, si disporranno prevalentemente da ovest. L’umidità salirà fino al 65%, rendendo l’aria più umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, raggiungendo il 69%. I venti saranno leggeri, ma costanti, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non sono previste precipitazioni significative, quindi la serata si preannuncia tranquilla, sebbene con un clima più fresco rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pozzuoli indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 4.6 NNO max 5.8 Maestrale 55 % 1020 hPa 4 cielo sereno +13.5° perc. +12.4° Assenti 4.5 N max 5.2 Tramontana 59 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +12.6° Assenti 2.2 NNE max 4.8 Grecale 61 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 4.1 SSO max 7.8 Libeccio 59 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.5° perc. +15.7° Assenti 9.6 OSO max 12.8 Libeccio 60 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 9.1 O max 12.5 Ponente 64 % 1016 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 4.8 OSO max 7.6 Libeccio 65 % 1016 hPa 22 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 4.4 SSO max 8.4 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:41

