Meteo Prato, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Prato si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in una copertura nuvolosa nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 4,0°C e i 10,8°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,9 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 4,7°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, permettendo una leggera diminuzione della temperatura percepita, che scenderà fino a 3,1°C. La mattina si aprirà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 6,5°C. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, le nubi sparse inizieranno a coprire il cielo, portando la temperatura a un massimo di 10,3°C.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà cielo coperto intorno alle 13:00, mantenendo una temperatura di 10,8°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo fino alle 16:00, quando la temperatura scenderà a 7,3°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,1 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 6,1°C, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Prato nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una prevalenza di nuvole. Domani, si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero esserci lievi variazioni, con possibilità di schiarite. Gli amanti del clima fresco troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +4.3° perc. +3° Assenti 5.9 N max 5.6 Tramontana 45 % 1021 hPa 5 cielo sereno +4° perc. +2.9° Assenti 5.3 NNE max 5.7 Grecale 42 % 1024 hPa 8 nubi sparse +6.5° perc. +6.5° Assenti 1.5 NE max 2.6 Grecale 37 % 1027 hPa 11 nubi sparse +10.3° perc. +8.2° Assenti 3.2 S max 5.3 Ostro 28 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.5° perc. +8.5° Assenti 4.7 S max 9.1 Ostro 34 % 1029 hPa 17 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° Assenti 0.6 E max 3.9 Levante 44 % 1031 hPa 20 nubi sparse +6.2° perc. +6.2° Assenti 1.8 E max 4.6 Levante 51 % 1032 hPa 23 cielo coperto +6.1° perc. +6.1° Assenti 2.1 E max 4.5 Levante 51 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:41

