Meteo Prato, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Prato indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +5,7°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i +12,7°C intorno alle 10:00, mantenendo una copertura nuvolosa molto bassa. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai +10,2°C. La sera vedrà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +7,5°C.

Durante la notte, i valori di temperatura si manterranno freschi, oscillando tra +5,7°C e +6,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà intorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con velocità che non supereranno i 7,3 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un riscaldamento graduale. Le temperature saliranno fino a +14,7°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che scenderà al 40%. Anche in questa fase, i venti saranno deboli, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a +9,3°C alle 17:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

La sera offrirà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +7,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta e l’umidità si manterrà intorno al 65%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Prato nei prossimi giorni indicano un clima fresco e prevalentemente sereno, con un lieve aumento della nuvolosità nel pomeriggio di Venerdì. Le temperature si manterranno su valori freschi, ma senza precipitazioni significative. Per il fine settimana, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con possibilità di un ulteriore abbassamento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.9° perc. +4.5° Assenti 7 NNE max 10 Grecale 72 % 1023 hPa 5 cielo sereno +5.7° perc. +4.3° Assenti 6.9 NNE max 9.4 Grecale 70 % 1023 hPa 8 cielo sereno +8.8° perc. +8.4° Assenti 5 NNE max 9.1 Grecale 60 % 1023 hPa 11 cielo sereno +14° perc. +12.5° Assenti 3.8 NE max 8.1 Grecale 42 % 1022 hPa 14 nubi sparse +14.5° perc. +13.2° Assenti 2.4 NNE max 6.5 Grecale 46 % 1022 hPa 17 nubi sparse +9.3° perc. +8.4° Assenti 7 N max 8.1 Tramontana 67 % 1023 hPa 20 cielo sereno +8.2° perc. +7.1° Assenti 6.9 NNE max 8.4 Grecale 66 % 1024 hPa 23 cielo sereno +7.5° perc. +6.5° Assenti 6.3 NNE max 7.5 Grecale 62 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:47

