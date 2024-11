Meteo Prato, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Prato indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti durante la notte, per poi scendere nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo coperto a momenti di sereno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno a +14,4°C, con una temperatura percepita di +14°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 48,1 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 94,6 km/h, creando una burrasca forte. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,78 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo non cambierà drasticamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle prime ore del giorno, con temperature che scenderanno leggermente a +9,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e il vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 6 km/h. Le precipitazioni diminuiranno, con un accumulo di 0,1 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che raggiungeranno un massimo di +13,7°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 8 km/h, e le precipitazioni saranno assenti. L’umidità si ridurrà, portandosi al 21%.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +5,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 52%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord – Nord Est, con velocità di circa 7,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 46%.

In conclusione, le previsioni meteo per Prato indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno fresche, con un abbassamento significativo verso la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di questo Venerdì saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.7° perc. +12° prob. 28 % 38.6 OSO max 81.7 Libeccio 76 % 994 hPa 5 pioggia leggera +10.3° perc. +9.4° 0.18 mm 17.7 OSO max 32.4 Libeccio 79 % 996 hPa 8 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° prob. 20 % 2.7 ONO max 15.8 Maestrale 80 % 1000 hPa 11 nubi sparse +13.2° perc. +11.4° prob. 5 % 8 N max 19.5 Tramontana 31 % 1003 hPa 14 poche nuvole +12.8° perc. +10.8° Assenti 9.4 N max 21.6 Tramontana 26 % 1006 hPa 17 poche nuvole +7.4° perc. +5.7° Assenti 9.3 NNE max 17.4 Grecale 47 % 1010 hPa 20 nubi sparse +6° perc. +4.1° Assenti 8.9 NNE max 14 Grecale 50 % 1014 hPa 23 nubi sparse +5.4° perc. +3.7° Assenti 7.4 NNE max 10.2 Grecale 45 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:42

