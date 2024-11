Meteo Putignano, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da un aumento della nuvolosità nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,6°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la giornata sarà segnata da venti sostenuti, con raffiche che potranno superare i 70 km/h nel pomeriggio e in serata, creando condizioni di instabilità.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011 hPa.

Nella mattina, il cielo passerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 17,6°C intorno alle 11:00. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare a 33,4 km/h e raffiche che supereranno i 50 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C. I venti diventeranno forti, con velocità che potranno raggiungere i 33,8 km/h e raffiche che toccheranno i 58,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica scenderà ulteriormente, arrivando a 1002 hPa.

La sera porterà un ulteriore aumento della forza del vento, con raffiche che potranno arrivare a 72,5 km/h. Le temperature si manterranno attorno ai 15,4°C, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 61%. Il cielo rimarrà coperto, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1001 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Putignano mostrano un trend di instabilità, con venti forti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda il vento, che potrebbe creare disagi. Domani, si prevede un leggero miglioramento, ma le condizioni di nuvolosità e vento rimarranno comunque da monitorare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.4° perc. +10.7° Assenti 16.8 SSO max 32.4 Libeccio 78 % 1010 hPa 5 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 19.5 SSO max 40.2 Libeccio 77 % 1008 hPa 8 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 25.8 SSO max 44.9 Libeccio 66 % 1007 hPa 11 cielo coperto +17.6° perc. +16.9° Assenti 33.4 SSO max 54.1 Libeccio 59 % 1005 hPa 14 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° Assenti 27.1 SO max 45.8 Libeccio 58 % 1003 hPa 17 cielo coperto +15.7° perc. +14.9° Assenti 33.2 SO max 57.7 Libeccio 61 % 1002 hPa 20 cielo coperto +15.5° perc. +14.6° Assenti 42.8 OSO max 72.5 Libeccio 58 % 1000 hPa 23 cielo coperto +14.8° perc. +13.7° Assenti 33.4 OSO max 59.7 Libeccio 56 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:28

