Meteo Quarrata, le previsioni per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Quarrata indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge leggere. Durante la notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La situazione meteorologica si manterrà stabile, con venti deboli provenienti da diverse direzioni.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera che accompagnerà la giornata. Le temperature si manterranno tra i 10°C e i 11°C, con un’umidità che raggiungerà valori elevati, intorno al 94%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 2,2 km/h, e la copertura nuvolosa sarà totale, al 100%. Le precipitazioni, seppur leggere, si accumuleranno nel corso della mattinata, con valori che potranno arrivare a 0,45 mm.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà sostanziali variazioni. La pioggia continuerà a cadere, mantenendo le temperature stabili attorno ai 10°C. L’umidità rimarrà elevata, e i venti si presenteranno sempre leggeri, con una leggera brezza che potrà rendere l’aria più fresca. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,57 mm, contribuendo a un accumulo complessivo significativo.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo non evidenzieranno cambiamenti significativi. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno intorno ai 11°C. L’umidità rimarrà alta, e i venti continueranno a essere deboli. Le precipitazioni serali si aggireranno attorno ai 0,4 mm, mantenendo il livello di umidità elevato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di pioggia e nuvolosità persistano, con temperature che si manterranno stabili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Quarrata

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 0.6 ENE max 2.3 Grecale 74 % 1019 hPa 5 cielo coperto +10° perc. +10° prob. 1 % 0.7 ENE max 3.9 Grecale 81 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +10.3° perc. +9.8° 0.45 mm 1.9 SSE max 4.4 Scirocco 93 % 1018 hPa 11 pioggia leggera +10.7° perc. +10.3° 0.21 mm 1 E max 5.5 Levante 94 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +10.9° perc. +10.5° 0.21 mm 0.8 ESE max 5.3 Scirocco 94 % 1015 hPa 17 pioggia leggera +10.9° perc. +10.5° 0.37 mm 1.3 E max 4.1 Levante 95 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +11.1° perc. +10.7° 0.52 mm 2.1 ENE max 4.7 Grecale 96 % 1014 hPa 23 pioggia leggera +11.4° perc. +11.1° 0.26 mm 1.6 E max 5.4 Levante 97 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:46

