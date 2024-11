Meteo Quarrata, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quarrata di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 8,3°C e 9,1°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 96%. La mattina vedrà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 12,3°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 67% e il 75%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, raggiungendo il 99%, e non si prevedono precipitazioni significative. La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 8°C. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80%, e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo la situazione meteorologica stabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite sembrano essere lontane.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 2.5 E max 6.1 Levante 69 % 1031 hPa 5 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.2 ENE max 3.5 Grecale 71 % 1030 hPa 8 cielo coperto +10.1° perc. +9° Assenti 2.8 SE max 6.8 Scirocco 71 % 1029 hPa 11 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 2.4 SSE max 7.6 Scirocco 67 % 1027 hPa 14 cielo coperto +12.2° perc. +11.4° Assenti 2.3 SE max 6.7 Scirocco 73 % 1025 hPa 17 cielo coperto +11.4° perc. +10.6° Assenti 2.2 SE max 5.3 Scirocco 77 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.3° perc. +10.5° Assenti 3.4 SE max 7.1 Scirocco 79 % 1025 hPa 23 cielo coperto +11.3° perc. +10.6° Assenti 1.1 ENE max 5.8 Grecale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:41

