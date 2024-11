Meteo Quarrata, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Quarrata indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo sereno e poche nuvole, che evolveranno nel corso della mattina verso una copertura nuvolosa più consistente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 20,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 51% e il 73%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La mattina inizierà con cielo sereno, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto entro le 07:00. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo circa 16,9°C entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che toccheranno il massimo di 20,6°C intorno alle 13:00. La ventilazione sarà debole, con direzione prevalentemente da sud-ovest. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 51%, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14,2°C alle 22:00. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Quarrata indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.3° perc. +12.6° Assenti 2.8 NNE max 3.5 Grecale 72 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 2.7 NNE max 3.5 Grecale 73 % 1023 hPa 8 cielo coperto +15.5° perc. +14.8° Assenti 1.7 ENE max 2.7 Grecale 66 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 1.3 S max 1.4 Ostro 53 % 1023 hPa 14 poche nuvole +20.3° perc. +19.8° Assenti 2.3 OSO max 2.6 Libeccio 54 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 4.6 NNO max 4.9 Maestrale 73 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 4.9 N max 4.5 Tramontana 72 % 1024 hPa 23 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° Assenti 6.7 NNE max 8.1 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:01

