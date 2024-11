Meteo Quarto, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Quarto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cielo coperto e occasionali piogge leggere. I dati indicano che le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’alta probabilità di pioggia nelle prime ore della giornata. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da Sud-Est, contribuendo a un clima umido.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che oscilleranno intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registreranno piogge leggere, con accumuli minimi. L’umidità sarà elevata, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1025 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 7,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15,3°C intorno alle 09:00. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, con piogge leggere attese fino a metà mattinata. L’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 75%, e i venti si presenteranno sempre leggeri.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà leggermente, con temperature che toccheranno i 17°C. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una diminuzione della probabilità di pioggia. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere leggermente. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Le probabilità di pioggia diventeranno minime, e i venti si manterranno leggeri, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di piogge leggere e cieli coperti, si prevede un progressivo aumento della stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori miti. I giorni successivi potrebbero portare un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, rendendo le condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 16 % 6.3 SSE max 9.1 Scirocco 70 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +14.6° perc. +14.1° 0.18 mm 6.7 SSE max 11.8 Scirocco 76 % 1024 hPa 7 cielo coperto +15° perc. +14.6° prob. 20 % 6.3 SE max 12 Scirocco 78 % 1024 hPa 10 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 22 % 6.8 SE max 11.8 Scirocco 78 % 1024 hPa 13 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 30 % 9 SSE max 10.9 Scirocco 74 % 1023 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° prob. 27 % 7.7 SE max 9.4 Scirocco 78 % 1023 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15.7° prob. 22 % 6.8 SE max 8 Scirocco 80 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° prob. 22 % 5.8 SE max 7.7 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:37

