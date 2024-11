Meteo Quarto, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Quarto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un aumento della presenza di nubi solo nelle ore serali. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,4°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà al 26%, mentre la velocità del vento raggiungerà i 17,7 km/h da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 69%, ma non si registreranno fenomeni significativi.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che saliranno fino a +14,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 4%, e il vento continuerà a soffiare moderato, con velocità che varieranno tra i 10,6 km/h e i 13,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +15,7°C alle 14:00, mantenendosi stabili fino alle ore successive. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà a 0%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 8,9 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 42%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai +12,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 21% e la velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 53%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.1° perc. +10° prob. 1 % 18.6 NNE max 24.8 Grecale 69 % 1017 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +9.8° prob. 1 % 21.7 NE max 35.5 Grecale 71 % 1017 hPa 7 cielo sereno +11.4° perc. +10.3° Assenti 18.5 NE max 27.5 Grecale 68 % 1018 hPa 10 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 13.7 NNE max 16.2 Grecale 53 % 1019 hPa 13 cielo sereno +15.6° perc. +14.3° Assenti 10.2 N max 13.9 Tramontana 43 % 1019 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +13.7° Assenti 6.3 NNE max 11.2 Grecale 44 % 1019 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +12.5° Assenti 9.9 NE max 11.2 Grecale 49 % 1021 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +11.2° Assenti 11.9 NNE max 14.4 Grecale 55 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:43

