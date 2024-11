Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Lunedì 4 Novembre a Quartu Sant’Elena si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 16,1°C della notte e i 22,3°C nel pomeriggio, con un clima gradevole e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 73% nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,1°C alle 04:00. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 22,1°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da sud accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a farsi notare. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C alle 14:00, per poi scendere leggermente a 19,3°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C alle 19:00, per poi scendere a 17°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge leggere a partire da Martedì. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.5° perc. +16.2° Assenti 2.7 E max 3.6 Levante 78 % 1025 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 1.5 NE max 1.8 Grecale 78 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 2.3 ENE max 2.9 Grecale 63 % 1025 hPa 11 cielo sereno +22.1° perc. +21.6° Assenti 7.6 S max 5.9 Ostro 51 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.9° perc. +21.5° Assenti 9 S max 6.6 Ostro 53 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 6.5 SE max 7.1 Scirocco 73 % 1024 hPa 20 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 3 E max 3.6 Levante 72 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 3.1 ESE max 3.7 Scirocco 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:15

