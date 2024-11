Meteo Ragusa, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Ragusa indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli nuvolosi e temperature che si manterranno relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà coperto, con una graduale attenuazione delle precipitazioni. I venti saranno sostenuti, contribuendo a un abbassamento della percezione termica.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Ragusa sperimenterà piogge leggere con una temperatura di +14,2°C e una copertura nuvolosa del 67%. La velocità del vento raggiungerà i 33,8 km/h da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 54,1 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 92%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010 hPa. Con l’avanzare delle ore, si passerà a cieli parzialmente nuvolosi, mantenendo temperature stabili intorno ai 14°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra +13,6°C e +16,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà al 99%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 24,6 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 100% e successivamente al 72%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 18 km/h e 24,7 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

La sera porterà cieli nuvolosi, con temperature che scenderanno fino a +12,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 39%, e i venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe influenzare le condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° prob. 25 % 32.9 O max 52.6 Ponente 89 % 1010 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +13° prob. 24 % 21.4 ONO max 43.3 Maestrale 89 % 1010 hPa 8 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 15 ONO max 24.8 Maestrale 79 % 1012 hPa 11 cielo coperto +16.4° perc. +15.7° Assenti 24.6 ONO max 29.4 Maestrale 58 % 1012 hPa 14 nubi sparse +15.6° perc. +15° prob. 5 % 24.6 O max 28.4 Ponente 69 % 1011 hPa 17 nubi sparse +12.4° perc. +12.1° prob. 2 % 9 O max 12.9 Ponente 90 % 1012 hPa 20 nubi sparse +12.1° perc. +11.7° Assenti 9.3 O max 13.6 Ponente 92 % 1013 hPa 23 nubi sparse +12.7° perc. +12.3° prob. 4 % 15.6 O max 34.8 Ponente 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.