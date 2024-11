Meteo Ragusa, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di sole e nuvolosità. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. La presenza di venti sostenuti, provenienti prevalentemente da ovest, influenzerà la percezione termica, rendendo l’aria più frizzante.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 53% di copertura. I venti si manterranno a una velocità di circa 10-15 km/h, con raffiche che potranno superare i 36 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 30%, favorendo momenti di sole. I venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 29 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Tuttavia, si assisterà a un aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio, con l’arrivo di pioggia leggera prevista intorno alle 16:00. I venti continueranno a soffiare forti, con raffiche che potranno superare i 50 km/h.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 95%, e i venti rimarranno sostenuti, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di piogge leggere e temperature fresche. Si prevede un miglioramento per il fine settimana, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.2° perc. +13° Assenti 14.7 ONO max 37.9 Maestrale 94 % 1016 hPa 5 nubi sparse +13.1° perc. +13° Assenti 10.9 O max 31.3 Ponente 95 % 1015 hPa 8 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 21.2 O max 39.2 Ponente 82 % 1015 hPa 11 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° prob. 1 % 27.3 O max 40.8 Ponente 73 % 1013 hPa 14 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° Assenti 29.5 O max 42.2 Ponente 77 % 1011 hPa 17 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° prob. 12 % 27.7 O max 51.5 Ponente 88 % 1012 hPa 20 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 2 % 29.7 O max 53.9 Ponente 88 % 1012 hPa 23 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 1 % 33.8 O max 53 Ponente 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:47

