Meteo Ragusa, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di 10,2°C al mattino e una massima di 16,9°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 10,2°C. La mattina si aprirà con un cielo limpido e temperature in aumento, che raggiungeranno i 16,9°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, proveniente principalmente da nord-ovest, con velocità comprese tra 4 e 9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14,7°C. La ventilazione rimarrà moderata, con intensità che varierà tra 12 e 14 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il trend di assenza di pioggia.

La sera porterà con sé un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 10,8°C. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ragusa mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.4° perc. +9.7° Assenti 4.4 NNO max 5.5 Maestrale 85 % 1024 hPa 5 cielo sereno +10.2° perc. +9.5° Assenti 3.6 NNO max 4.6 Maestrale 85 % 1024 hPa 8 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 4.2 NO max 5.9 Maestrale 70 % 1024 hPa 11 cielo sereno +16.7° perc. +15.8° Assenti 9.6 O max 8.4 Ponente 55 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.1° perc. +15.2° Assenti 14.5 O max 12.2 Ponente 57 % 1023 hPa 17 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 4.9 ONO max 5.9 Maestrale 79 % 1024 hPa 20 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° Assenti 4.1 NNO max 5 Maestrale 78 % 1025 hPa 23 nubi sparse +10.8° perc. +10° Assenti 3.5 N max 4.5 Tramontana 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.