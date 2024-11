Meteo Ragusa, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Ragusa si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà gli abitanti della città per tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera escursione termica tra il giorno e la notte. I venti saranno moderati, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,8°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a 8,1°C nelle ore più tarde. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa. I venti, provenienti principalmente da Nord, si muoveranno a una velocità di circa 9,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 11,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il sole sorgerà su Ragusa e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 12,1°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 14,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con un 1% di nuvole a mezzogiorno. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 4,8 km/h e provenendo da Sud-Ovest.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo un 6% di nuvole. I venti, sebbene leggeri, contribuiranno a mantenere l’aria fresca, con velocità che varieranno tra 9,1 km/h e 12,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 9°C. I cieli rimarranno sereni, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 79%. I venti si faranno più deboli, con velocità che si aggireranno intorno ai 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni meteorologiche nei giorni successivi, poiché l’instabilità potrebbe tornare a farsi sentire. La stabilità di questo Sabato rappresenterà un’ottima opportunità per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.2° perc. +6.8° Assenti 9 NNO max 9.7 Maestrale 74 % 1020 hPa 5 cielo sereno +8.1° perc. +6.1° Assenti 11.6 N max 15.3 Tramontana 76 % 1021 hPa 8 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 4.8 NE max 5.3 Grecale 62 % 1022 hPa 11 cielo sereno +14.5° perc. +13.4° Assenti 9.7 OSO max 9.7 Libeccio 56 % 1021 hPa 14 cielo sereno +14.3° perc. +13.2° Assenti 12.1 OSO max 11.1 Libeccio 55 % 1020 hPa 17 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 3.9 O max 4.9 Ponente 74 % 1021 hPa 20 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.3 NO max 4.4 Maestrale 76 % 1022 hPa 23 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.9 N max 4.5 Tramontana 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.