Meteo Ravenna, le previsioni per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Ravenna si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +11,3°C. Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà rapidamente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto e temperature che raggiungeranno i +16°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +12,4°C. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e la pressione atmosferica si manterrà sui 1025 hPa. Con l’arrivo dell’alba, il cielo inizierà a coprirsi, passando a una condizione di cielo coperto già dalle prime ore del mattino. Le temperature si alzeranno lentamente, raggiungendo i +12,9°C entro le 8:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 96%.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che continueranno a salire fino a toccare i +16°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 67% e il 70%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +15,4°C. L’umidità rimarrà alta, e le condizioni di vento saranno caratterizzate da una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i +13°C entro le 22:00. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi su valori elevati, attorno al 75%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna indicano una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno moderate e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con un possibile miglioramento del tempo verso il fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere ancora per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +11.7° Assenti 6.2 O max 6.5 Ponente 85 % 1025 hPa 4 cielo sereno +11.5° perc. +11° Assenti 7.6 O max 7.8 Ponente 87 % 1025 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 6.8 ONO max 7.5 Maestrale 87 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 4.6 NO max 3.9 Maestrale 73 % 1026 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 4.1 NNE max 3 Grecale 66 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 5.3 E max 5.5 Levante 74 % 1025 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 2.8 SE max 3.7 Scirocco 74 % 1025 hPa 22 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 1.8 O max 2.1 Ponente 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:51

