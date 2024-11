Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche di Reggio Calabria per Domenica 3 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà in modo significativo le temperature. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 17°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 72%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C già intorno alle 10:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 64%. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera variazione con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con un picco massimo di 20,9°C atteso intorno alle 11:00. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 68%. Anche in questa fascia oraria, i venti rimarranno deboli, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17°C. L’umidità si attesterà attorno all’80%, ma senza creare disagio. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero oscillare tra i 17°C e i 21°C, con cieli sereni e leggeri venti.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 8.4 N max 11.9 Tramontana 72 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° Assenti 7.6 N max 10.9 Tramontana 73 % 1023 hPa 7 poche nuvole +18.6° perc. +18.4° Assenti 4.5 NNO max 7.1 Maestrale 70 % 1024 hPa 10 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 3.3 SO max 4.5 Libeccio 64 % 1024 hPa 13 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 2.7 O max 6.6 Ponente 66 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 4.6 N max 6.2 Tramontana 75 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.8° Assenti 4.9 NNE max 6.6 Grecale 80 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 3.6 N max 5.6 Tramontana 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:53

