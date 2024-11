Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Reggio Calabria di Lunedì 18 Novembre si presenteranno con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature miti e una leggera brezza. Durante la giornata, si osserveranno poche nuvole, con un incremento della copertura nuvolosa nelle ore notturne. Le temperature varieranno da un minimo di 15,6°C a un massimo di 20,1°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, il meteo sarà caratterizzato da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento raggiungerà i 11,3 km/h da nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,1°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10-12 km/h, con una direzione prevalentemente da nord. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi intorno al 59%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18-19°C. La brezza sarà leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, inferiore al 10%, e l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 60-70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16-17°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole e una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un clima stabile e prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con poche variazioni significative. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 11.3 N max 16.9 Tramontana 66 % 1015 hPa 4 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 13.4 N max 20.3 Tramontana 70 % 1014 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 11.9 N max 18.4 Tramontana 71 % 1015 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 9.5 NNO max 14.3 Maestrale 59 % 1015 hPa 13 poche nuvole +19.8° perc. +19.5° Assenti 9 NNO max 15.7 Maestrale 60 % 1015 hPa 16 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° prob. 8 % 10.6 NNO max 18.7 Maestrale 77 % 1015 hPa 19 poche nuvole +17.1° perc. +17° prob. 7 % 9.9 NNO max 18.5 Maestrale 82 % 1016 hPa 22 poche nuvole +16.9° perc. +16.8° Assenti 7.3 NNO max 13.4 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.