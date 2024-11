Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 16 Novembre a Reggio Calabria si presenteranno caratterizzate da una transizione da cieli coperti a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30,5 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente coperto, con una temperatura che salirà fino a 17,2°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 54% e il 68%. Il vento, sempre da Nord-Nord Ovest, si presenterà con intensità variabile, ma generalmente moderato, con velocità che si attesteranno tra i 14,6 km/h e i 17,1 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,1°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 14,7°C nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 10,7 km/h.

La sera porterà cieli poco nuvolosi e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 6,2 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali, attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di nubi e qualche schiarita, si prevede un inizio di settimana con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le notti continueranno a mantenere temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.7° perc. +14° Assenti 21.7 NNO max 30.5 Maestrale 68 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° prob. 4 % 19 NNO max 28.9 Maestrale 69 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 16.5 NNO max 25.1 Maestrale 66 % 1021 hPa 10 nubi sparse +16.9° perc. +16.1° Assenti 14.9 NNO max 19.1 Maestrale 56 % 1021 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.3° Assenti 14.6 NNO max 18.1 Maestrale 54 % 1021 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +14.2° Assenti 11.5 N max 15.8 Tramontana 66 % 1021 hPa 19 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 8.2 N max 12 Tramontana 68 % 1021 hPa 22 poche nuvole +14.1° perc. +13.3° Assenti 6.4 NNO max 10.5 Maestrale 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:43

