Meteo Reggio Emilia, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo autunnale. Durante la giornata, si registreranno temperature comprese tra +9,1°C e +14,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa sarà assente fino al pomeriggio, quando si prevede un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +9,6°C a mezzanotte fino a raggiungere circa +8,6°C entro le 23:00. Il cielo si presenterà sereno e la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,4 km/h e 4 km/h, proveniente principalmente da sud-sud ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il meteo continuerà a rimanere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere +13,5°C entro le 11:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare e contribuendo a un aumento della temperatura percepita. La velocità del vento si intensificherà leggermente, toccando punte di 8,8 km/h. L’umidità, pur diminuendo, rimarrà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai +12,9°C e +14,2°C, con un cielo che continuerà a rimanere prevalentemente sereno. La brezza leggera, con velocità fino a 10,9 km/h, renderà l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un incremento solo marginale, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 46%. Le temperature scenderanno nuovamente, stabilizzandosi attorno ai +9,1°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si attesterà intorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia indicano un inizio di settimana all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature miti e cieli sereni. Tuttavia, nei giorni successivi, si prevede un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, che potrebbero portare a condizioni più fresche e variabili. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 4 SSO max 3.9 Libeccio 82 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.3 SO max 3.6 Libeccio 82 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.3 OSO max 2.9 Libeccio 80 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.7° perc. +11.6° Assenti 2.7 ENE max 7.7 Grecale 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.2° perc. +13° Assenti 10.9 ESE max 17.1 Scirocco 52 % 1023 hPa 16 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 4.8 ENE max 7.2 Grecale 62 % 1023 hPa 19 cielo sereno +9.5° perc. +9.3° Assenti 5 SE max 7.9 Scirocco 71 % 1023 hPa 22 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.7 SSE max 4.7 Scirocco 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:50

