Meteo Rende, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le condizioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Rende si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso nelle prime ore del giorno, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni durante la notte, seguita da una lieve attenuazione nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 11°C e i 14°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registrerà una pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 44%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,6°C, con una temperatura percepita di 11,1°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h proveniente da Sud, aumentando leggermente nel corso delle ore. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di 0,24 mm di pioggia.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con piogge che si intensificheranno fino a diventare moderate attorno alle 07:00. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 13,5°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con valori che toccheranno il 100%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con velocità che varieranno da 11,3 km/h a 14,1 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno a 1,18 mm alle 07:00, per poi diminuire gradualmente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si faranno più leggere e sporadiche, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa scenderà al 62% alle 13:00, e il vento si calmerà ulteriormente, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con un accumulo di soli 0,37 mm.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che scenderà a 10,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 75%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo un’intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Rende indicano un Giovedì caratterizzato da piogge iniziali, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con possibilità di schiarite e temperature in lieve calo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Rende

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.7° perc. +11.3° 0.41 mm 11.9 SSO max 15.4 Libeccio 91 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.73 mm 17.2 SO max 32.8 Libeccio 90 % 1016 hPa 7 pioggia moderata +13.3° perc. +13° 1.18 mm 14.1 O max 30.9 Ponente 92 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +14.5° perc. +14.1° 0.51 mm 8.4 ONO max 13.6 Maestrale 80 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +14.8° perc. +14.3° 0.37 mm 6.6 O max 10.7 Ponente 76 % 1016 hPa 16 nubi sparse +12° perc. +11.5° prob. 55 % 2.7 OSO max 5.7 Libeccio 87 % 1017 hPa 19 cielo coperto +11.1° perc. +10.5° prob. 13 % 5 SE max 5 Scirocco 87 % 1017 hPa 22 nubi sparse +10.7° perc. +10.1° prob. 26 % 7.7 SE max 7.5 Scirocco 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:39

