Meteo Rho, le previsioni per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Rho indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature si attesteranno tra i 11,2°C e i 15,7°C, con un lieve calo previsto nelle ore serali. Anche la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 11°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 14,7°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da sud-est.

Il pomeriggio porterà un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,7°C. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, grazie anche a un’umidità che si manterrà sotto il 50%. La pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 11,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente, ma senza previsioni di precipitazioni. La velocità del vento si manterrà leggera, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rho nei prossimi giorni indicano un clima stabile e sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il bel tempo dovrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.1° perc. +10.1° Assenti 3 ONO max 3.3 Maestrale 71 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.7° perc. +9.5° Assenti 1.7 ONO max 2.6 Maestrale 67 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.3° perc. +9.1° Assenti 0.9 NO max 1.5 Maestrale 66 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +12.6° Assenti 1.9 SE max 1.8 Scirocco 51 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.7° perc. +14.5° Assenti 3.5 SE max 3.7 Scirocco 48 % 1021 hPa 16 cielo sereno +14.1° perc. +13° Assenti 4.2 SE max 4.8 Scirocco 57 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.6° perc. +11.6° Assenti 4.8 ENE max 6.7 Grecale 67 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 5.1 ENE max 8.1 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

