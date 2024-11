Meteo Rho, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Rho indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina si presenterà con cieli prevalentemente sereni, ma nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con piogge che si intensificheranno verso sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo di circa 8°C nel primo pomeriggio. La situazione sarà ulteriormente complicata dalla possibilità di nevicate in serata, rendendo necessaria una certa attenzione per chi si sposterà.

Durante la notte, le condizioni saranno inizialmente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 2%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 11,1 km/h. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della nuvolosità, che porterà a cieli parzialmente nuvolosi.

Nella mattina, le temperature rimarranno stabili, oscillando tra 5°C e 6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 54% intorno alle 06:00. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Le condizioni rimarranno tranquille fino a metà mattinata, quando si prevede un leggero aumento della temperatura.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano cieli coperti e l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le precipitazioni inizieranno a farsi sentire, con un’intensità che aumenterà nel corso delle ore. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente. Le piogge diventeranno moderate e, a partire dalle 21:00, si prevede l’arrivo della neve, con temperature che si attesteranno intorno ai 2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est, aumentando l’intensità delle precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Rho mostrano un trend di instabilità. Dopo un Giovedì caratterizzato da piogge e neve, si prevede un miglioramento per Venerdì, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, sarà importante monitorare le condizioni, poiché le temperature potrebbero scendere nuovamente nel fine settimana, portando a possibili gelate notturne.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.8° perc. +3.5° prob. 5 % 10.5 ENE max 21.5 Grecale 62 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.8° perc. +4.2° Assenti 7.8 ENE max 15.2 Grecale 64 % 1008 hPa 7 poche nuvole +5° perc. +5° Assenti 2.7 N max 4.9 Tramontana 59 % 1010 hPa 10 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 0.4 ESE max 1.8 Scirocco 50 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.9° perc. +7.3° prob. 9 % 5.2 ESE max 6.9 Scirocco 53 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +6.2° perc. +5.2° 0.51 mm 5.8 ENE max 10.5 Grecale 72 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +3.6° perc. +2° 2.07 mm 6.4 E max 14.1 Levante 94 % 998 hPa 22 neve +2.8° perc. +1.1° 0.53 mm 6.1 N max 12.7 Tramontana 96 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:46

